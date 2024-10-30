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06:00, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Парень рассказал о необычном поведении соседа и получил совет обратиться в полицию

Кадр: @mildlyinfuriating / Reddit

Пользователь Reddit с ником FuuckinGOOSE рассказал на портале о необычном и раздражающем поведении соседа. История парня возмутила пользователей сети, они посоветовали ему обратиться в службу спасения.

Автор публикации рассказал, что его сосед каждое утро держит заведенным свой дизельный грузовик, из-за чего выхлопные газы попадают в дом рассказчика. Сам же владелец автомобиля, по словам парня, знает, что причиняет другим неудобства, однако продолжает заводить машину рядом с домом соседа и призывает парня «быть мужиком». «Мы просыпаемся с головной болью и тошнотой, а запах остается в квартире в течение нескольких часов», — пожаловался автор поста.

«Позвоните 911. Скажите им, что ваш дом наполняется угарным газом, у вас болит голова, появляется сонливость. Это действительно опасно», «Вызовите полицию», «Обратитесь в департамент окружающей среды и энергетики — там работают представители власти, которые любят штрафовать таких, как этот тип», — написали возмущенные пользователи.

Ранее другой парень рассказал на Reddit, как проучил соседа, воровавшего у него туалетную бумагу. Комментаторы сочли решение автора истории остроумным.

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      Мария Большакова
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