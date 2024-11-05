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18:34, 5 ноября 2024Путешествия

Пассажирка дважды спасла попутчиков на семичасовом рейсе из Таиланда

Медсестра спасла девушку и ребенка на рейсе Air Astana с Пхукета в Алматы
Алина Черненко

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Пассажирка дважды спасла попутчиков на семичасовом рейсе авиакомпании Air Astana с популярного тайского курорта Пхукет в казахстанский Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (ВКО).

По данным портала, оба инцидента произошли 2 ноября. Когда одной из пассажирок на борту стало плохо, стюардесса по громкой связи обратилась к ее попутчикам, чтобы узнать, есть ли среди них врач. На призыв откликнулась медсестра гематологического центра ВКО Инкар Сеилгазина. Она определила у девушки признаки отека Квинке, оказала ей неотложную помощь и купировала приступ.

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Во второй раз бортпроводники обратились к Сеилгазиной, когда ребенок почувствовал недомогание. Коллеги медсестры отметили, что ее поступок «вызывает огромное уважение и гордость».

«Она очень неравнодушный человек, никогда не останется в стороне, и в такой ситуации, в таких условиях — в воздухе — не промолчала», — добавили сотрудники гематологического центра.

В июле российские врачи трижды спасли жизнь пассажирки на борту самолета. Сразу после набора высоты у женщины начались судороги с потерей дыхания. Медикам удалось купировать приступы.

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