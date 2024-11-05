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13:33, 5 ноября 2024Бывший СССР

Песков прокомментировал итоги выборов в Молдавии

Песков: выборы президента Молдавии нельзя считать честными и демократическими
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Выборы президента Молдавии нельзя считать честными, прозрачными и демократическими. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва может объективно судить о прошедших выборах по проживающим в России гражданам Молдавии, которым не была предоставлена возможность проголосовать. По словам пресс-секретаря президента России, это не могло не оказать влияния на результаты выборов.

«Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны избирательных манипуляций», — отметил он.

Действующий президент Молдавии Майя Санду победила на выборах главы государства по итогам второго тура выборов. Всего за нее отдали свой голос 55,33 процента граждан страны.

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