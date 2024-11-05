Песков рассказал о склонности жителей Приднестровья не поддерживать власти Молдавии

Песков: жители Приднестровья не склонны поддерживать нынешние власти Молдавии

Жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) не склонны к тому, чтобы поддерживать нынешнее правительство Молдавии. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это проблема, которая требует серьезных усилий, но исключительно опираясь на конструктивный подход, дефицит которого мы наблюдаем сейчас», — добавил Песков.

Ранее он заявил, что обвинения России в том, что она якобы пыталась вмешаться в выборы в Молдавии, голословны. Представитель Кремля также сообщил, что руководство Молдавии и ранее не проявляло интереса к развитию добрых отношений с Россией. Он заключил, что Москва не смотрит на перспективы развития молдавско-российских отношений «через розовые очки».