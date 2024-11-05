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12:14, 5 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле опровергли обвинения о вмешательстве в выборы в Молдавии

Песков счел голословными обвинения России во вмешательстве в выборы в Молдавии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Обвинения России в том, что она якобы пыталась вмешаться в выборы в Молдавии голословны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы никак не присутствуем в Молдавии. Даже молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам, давлению, арестам. При чем здесь РФ? Это не демократичная, а авторитарная линия молдавского руководства», — сообщил Песков.

Он добавил, что Россия регулярно слышит голословные обвинения в свой адрес. При этом, по его словам, ни одно из обвинений не было подтверждено. Представитель Кремля также сообщил, что руководство Молдавии и ранее не проявляло интереса к развитию добрых отношений с Россией. Он заключил, что Москва не смотрит на перспективы развития молдавско-российских отношений «через розовые очки».

Ранее стало известно, что молдавский оппозиционный блок «Победа» оспорит переизбрание президента Молдавии Майи Санду. В объединении заявили, что победа Санду была обеспечена за счет фальсификаций и нарушения прав молдавской диаспоры в России.

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