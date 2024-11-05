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10:54, 5 ноября 2024Культура

Помощница Михалкова стала жертвой мошенников

Mash: мошенники украли у помощницы Михалкова Семиной 250 тысяч рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Наталья Семина

Наталья Семина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Помощница режиссера Никиты Михалкова Наталья Семина стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что злоумышленники использовали схему, похожую на ту, что была в деле художника Никаса Сафронова. Преступники позвонили 77-летней Семиной и заявили, что они являются представителями «Википедии». В ходе беседы они попросили ее «понажимать на какие-то кнопки на телефоне», в результате чего получили доступ к онлайн-банку генерального директор Московского международного кинофестиваля и украли у нее 250 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов спас Никаса Сафронова от мошенников.

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