Помощница Михалкова стала жертвой мошенников

Mash: мошенники украли у помощницы Михалкова Семиной 250 тысяч рублей

Помощница режиссера Никиты Михалкова Наталья Семина стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что злоумышленники использовали схему, похожую на ту, что была в деле художника Никаса Сафронова. Преступники позвонили 77-летней Семиной и заявили, что они являются представителями «Википедии». В ходе беседы они попросили ее «понажимать на какие-то кнопки на телефоне», в результате чего получили доступ к онлайн-банку генерального директор Московского международного кинофестиваля и украли у нее 250 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов спас Никаса Сафронова от мошенников.