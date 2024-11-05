Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:00, 5 ноября 2024Силовые структуры

После обстрела российского сахарного завода возбудили дело

СК возбудил уголовное дело после обстрела сахарного завода в Курской области
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела сахарного завода в Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Обвиняемыми по нему проходят боевики Вооруженных формирований Украины (ВФУ) и других украинских военизированных групп.

2 ноября украинские военные при помощи беспилотника с взрывным устройством обстреляли сахарный завод «Белсахар», расположенный в поселке Коммунар Беловского района. В результате удара пострадали четыре мирных жителя, одно транспортное средство получило повреждение.

Ранее в Курской области следователи завели уголовное дело после повреждения усадьбы Иосифа Викторова «Дворец для любимой» во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет интересно». Трамп заявил, что может проиграть на выборах президента США

      В России рассказали о снятых в павильоне кадрах «Аполлона-11»

      Путин пожелал Белоруссии успешных президентских выборов

      Глава еще одного российского региона объявил об отставке

      В Литве рассказали о новой предоставленной помощи Украине

      Стало известно о продвижении ВС России у Купянска

      Иностранный футболист выступил за возвращение российских клубов в еврокубки

      Путин высказался о желании противников нанести России стратегическое поражение

      Экспертов МАГАТЭ проинформируют о предотвращении попытки ВСУ захвата ЗАЭС

      Россиянка заказала сына по мотивам криминальных сериалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше