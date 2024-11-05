После обстрела российского сахарного завода возбудили дело

СК возбудил уголовное дело после обстрела сахарного завода в Курской области

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела сахарного завода в Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Обвиняемыми по нему проходят боевики Вооруженных формирований Украины (ВФУ) и других украинских военизированных групп.

2 ноября украинские военные при помощи беспилотника с взрывным устройством обстреляли сахарный завод «Белсахар», расположенный в поселке Коммунар Беловского района. В результате удара пострадали четыре мирных жителя, одно транспортное средство получило повреждение.

Ранее в Курской области следователи завели уголовное дело после повреждения усадьбы Иосифа Викторова «Дворец для любимой» во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).