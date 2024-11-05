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15:16, 5 ноября 2024Мир

Названы последствия выборов в США для России

Политолог Ананьев: для России выгоднее победа демократов на выборах в США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andi Rice / CNP /MediaPunc / Globallookpress.com

Для России выгоднее победа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис нежели экс-президента Дональда Трампа, уверен юрист и политолог Артем Ананьев. В беседе с «Лентой.ру» он описал последствия выборов в США для России.

Победа демократов для России выгоднее, поскольку они продолжат уже понятную и предсказуемую неолиберальную политику военной агрессии против своих геополитических врагов, объяснил политолог.

«При избрании Харрис влиятельное лобби из американского (военно-промышленного комплекса, — прим. «Ленты.ру») ВПК продолжит играть первую скрипку в накачивании Украины, Израиля и Тайваня оружием. Колоссальные вливания в ВПК ничем не обеспеченных долларов и дальше будут разгонять внешний долг, инфляцию и налоги. Политика ультиматумов и санкций, в том числе в отношении своих союзников по НАТО, окончательно ослабит Европу и еще больше усилит альтернативные форматы типа БРИКС», — спрогнозировал Ананьев.

По его мнению, ускорить процесс формирования многополярного мира позволит именно продолжение политического курса демократов.

Свобода демократических ценностей по Харрис — это поддержка феминизма, ЛГБТ-ценностей (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), расширение прав на аборты, легализация марихуаны и легких наркотиков, поддержка идеологии "чайлдфри", толерантность к мигрантам и прочие глобалистские достижения

Артем Ананьевполитолог

Такая политика приведет к дальнейшему выхолащиванию традиционных семейных ценностей, снижению рождаемости и разложению американского общества, полагает эксперт. Также, по его словам, неизбежна радикализация преступных сообществ мигрантов.

Победа Трампа будет иметь для России больше негативных последствий, так как он сделает все для возрождения экономического могущества Америки, что грозит усилением санкционного давления как на Россию, так и на Китай, считает Ананьев.

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Спецоперация при Трампе перейдет в фазу затяжного тлеющего вооруженного конфликта со снижением огневой интенсивности, вводом миротворческой миссии ООН и прочим, допустил политолог.

«Наивно полагать, что Трамп позволит завершить конфликт на Украине на условиях, озвученных Владимиром Путиным. Так, появилась информация, что условием прекращения войны на Украине Трамп видит отвод российских войск. Очевидно, что российская сторона на это не пойдет», — заключил эксперт.

За день до президентских выборов в США стало известно, что Трамп и Харрис имеют равные шансы на победу. Так, финальный опрос показал, что политики идут вровень, их поддерживают по 49 процентов зарегистрированных избирателей. Социолог Билл Макинтурфф прокомментировал эти данные тезисом, что равенство сил между Трампом и Харрис демонстрирует сильное разделение в американском обществе.

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