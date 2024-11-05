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15:52, 5 ноября 2024Наука и техника

Предложено создать гигантские мембранные телескопы

Зеркала гигантских космических телескопов создадут из мембраны
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Denny Henry / Globallookpress.com

Ученые предложили создать гигантские космические телескопы с большими зеркалами, используя мембранные материалы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Space Telescopes and Instrumentation 2024: Optical, Infrared, and Millimeter Wave.

Исследователи предложили использовать тонкие, легкие отражающие мембраны вместо массивных стеклянных зеркал, которые применяются в современных телескопах. Это позволяет значительно увеличить диаметр зеркала и облегчить процесс запуска аппарата в космос.

Для поддержания формы зеркала на протяжении долгого времени авторы предлагают использовать метод радиационной адаптивной оптики. Суть метода заключается в использовании лазерной проекции для изменения формы мембраны с помощью лучистой отдачи. Это позволяет корректировать оптические искажения в реальном времени.

В лабораторных экспериментах ученые продемонстрировали эффективность предложенной технологии. Тонкая мембрана под воздействием лазерной энергии меняла форму достаточно, чтобы компенсировать искажения и поддерживать нужную фокусировку.

Метод адаптивной оптики ранее применялся на наземных телескопах для коррекции атмосферных искажений, но его использование в космических условиях требует дополнительного изучения. Авторы считают, что с помощью этого подхода можно создать легкие и мощные телескопы, способные развертываться в космосе.

Работа показала перспективность использования адаптивной оптики радиации для поддержания формы больших мембранных зеркал. Это может проложить путь к созданию телескопов нового поколения, способных дать представление о далеких уголках Вселенной с небывалой точностью.

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