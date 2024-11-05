Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:14, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Приведшее Зеленского в ярость решение Польши раскрыли

Аналитик Меркурис: отказ Польши сбивать ракеты РФ привел Зеленского в ярость
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за решения Польши не сбивать российские ракеты. Детали раскрыл британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал Меркурис.

Он отметил, что Зеленского возмутило и другое решение Польши, связанное с отказом передать Украине истребители МиГ-29. Также украинский лидер недоволен тем, что обещанные Западом системы противовоздушной обороны (ПВО) так и не были поставлены.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что возможность перехвата силами стран НАТО ракет над Украиной могут обсудить на министерской встрече альянса. «На следующей неделе пройдет очередная министерская встреча НАТО. Может быть, этот вопрос будет поднят», — отметил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Вот это герой!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинцы планируют вывезти своих детей из страны. Уехавшие школьники отказываются от украинского образования

      Приведшее Зеленского в ярость решение Польши раскрыли

      В Германии согласились со словами Лаврова о разрушении «Северных потоков»

      Загадочное призрачное существо с сотней зубов оказалось на побережье и озадачило экологов

      Ставки по депозитам в банках России приблизились к историческому рекорду

      В Госдуме разработали новый законопроект о превышении скорости

      Аналитики спрогнозировали снижение цен на нефть в 2025 году

      Во Франции предупредили о манипуляциях на выборах в США

      Разгадана тайна неизвестного заболевания у детей

      В Японии заявили о запуске КНДР нескольких ракет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше