Приведшее Зеленского в ярость решение Польши раскрыли

Аналитик Меркурис: отказ Польши сбивать ракеты РФ привел Зеленского в ярость

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за решения Польши не сбивать российские ракеты. Детали раскрыл британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал Меркурис.

Он отметил, что Зеленского возмутило и другое решение Польши, связанное с отказом передать Украине истребители МиГ-29. Также украинский лидер недоволен тем, что обещанные Западом системы противовоздушной обороны (ПВО) так и не были поставлены.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что возможность перехвата силами стран НАТО ракет над Украиной могут обсудить на министерской встрече альянса. «На следующей неделе пройдет очередная министерская встреча НАТО. Может быть, этот вопрос будет поднят», — отметил дипломат.