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03:37, 5 ноября 2024Мир

Идею о перехвате ракет над Украиной захотели обсудить на встрече НАТО

Сикороский: идею о перехвате ракет над Украиной могут обсудить на встрече НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Thomas Trutschel / Global Look Press

Возможность перехвата силами стран НАТО ракет над Украиной могут обсудить на министерской встрече альянса. С такми заявлением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«На следующей неделе пройдет очередная министерская встреча НАТО. Может быть, этот вопрос будет поднят», — отметил он.

Ранее польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что если Польша решит выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о перехвате ракет над его страной, это втянет ее в вооруженный конфликт с Россией. Политик также заметил, что Киев ведет себя несправедливо по отношению к Варшаве, которая много помогала Украине.

Летом Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над территорией страны. Он полагает, что Варшава не решается этого сделать, поскольку ей необходима поддержка других государств НАТО.

До этого газета The Hill написала, что конгрессмены обратились к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой «предоставить Польше право перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторжением в воздушное пространство Польши».

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