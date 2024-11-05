Призрак сделал охотнице за приведениями непристойное предложение в грубой форме

Исследователи паранормальных явлений отправились в якобы населенную призраками ратушу и получили непристойное предложение. Об этом пишет Daily Mirror.

32-летняя блогерша и охотница за привидениями Сара Картер из Великобритании влюбилась в своего подписчика. Она познакомилась с 38-летним Ли Стиром на посвященном призракам мероприятии, когда он был еще женат. Однако ради новой возлюбленной Стир развелся и стал ее бойфрендом. С начала 2024 года Стир и Картер живут вместе, охотятся за призраками и курируют собственный музей паранормальных предметов. Они также делятся историями о призраках в своем TikTok-аккаунте Ghosts Of Britain.

Этой осенью пара отправилась в заброшенную ратушу Wath Town Hall в городе Роттерхам, где они живут. Они считали, что внутри обитает агрессивный призрак, однако не ожидали того, что произошло. Пара установила специальные приборы для дешифровки и аудиозаписи общения с призраками и начала задавать вопросы духу. «Когда мы пришли в ратушу, то поняли, что местный дух не очень любезен с женщинами, а духи вообще могут быть довольно грубыми», — рассказал Стир. По его словам, техника якобы записала, как призрак в грубой форме предложил Картер заняться оральным сексом.

Женщина добавила: «Он сказал много непристойных вещей, и мне стало очень неловко. У нас есть эта камера с датчиками, и она зафиксировала, что там была фигура, наклонившаяся и имитирующая сексуальные действия по отношению ко мне».

Ранее женщина из Великобритании, называющая себя бывшей женой призрака, заявила, что после развода решила заняться охотой на призраков. Она утверждает, что свадьба с «потусторонним мужем» стала привлекать к ней других духов.