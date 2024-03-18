Бывшая жена призрака стала охотницей за привидениями

Вышедшая замуж за призрака британка развелась и стала охотницей за привидениями

Женщина из Великобритании, недавно расставшаяся с мужем-призраком, заявила, что стала охотницей за привидениями. Об этом пишет Daily Star.

40-летняя Рокер Брокард утверждает, что завела отношения с духом по имени Эдуардо осенью 2021 года. Жизнь Эдуардо, который был солдатом в Викторианскую эпоху, якобы оборвалась в 35 лет после падения в колодец. Призрак явился британке однажды вечером во время грозы и с тех пор начал регулярно навещать ее. Со временем у них завязался роман.

Осенью 2022 года Брокард стала женой Эдуардо. Церемония прошла в заброшенной часовне в присутствии духов знаменитостей. Менее чем через год вышедшая замуж за призрака британка рассказала СМИ о неверности «мужа» и его агрессивных нападках. После решения развестись она провела обряд экзорцизма в той же заброшенной часовне, где прошла свадьба. По словам Брокард, отношения с Эдуардо привели к тому, что она стала видеть духов и притягивать их. Поэтому британка решила построить карьеру на новой способности.

В качестве исследователя потустороннего мира она уже столкнулась с демоном-алкоголиком, обнаружила на себе следы от веревки, а также была стянута с кровати призраком висельника. «Теперь я регулярно вижу духов, я сверхчувствительна к призракам и, кажется, привлекаю их. Я постоянно консультируюсь с медиумами, чтобы лучше понять, почему это происходит и узнать смысл моих встреч с духами. Один медиум предположил, что Эдуардо и я встретились неслучайно и что мы помогали друг другу», — рассказала Брокард.

Британка утверждает, что Эдуардо не возражает против ее общения с другими духами, теперь он держится на расстоянии и не мешает ее жизни. Иногда она видит его вдалеке, он часто улыбается женщине как ангел-хранитель.

Ранее Брокард заявляла о решении стать монашкой после развода с Эдуардо. Она рассматривала такой вариант в надежде остановить агрессивное поведение бывшего мужа, который ревновал ее к другим мужчинам и крушил технику.