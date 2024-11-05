Пушилин: Горняк разрушен в меньшей степени, чем Авдеевка

Занятый Вооруженными силами (ВС) России город Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) разрушен в меньшей степени, чем Авдеевка. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Если сравнивать с разрушениями даже Авдеевки, то разрушения не такие значимые», — подчеркнул глава республики.

Пушилин оценил степень разрушений Горняка и необходимость восстановления системы отопления в населенном пункте. Он назвал ситуацию сложной и отметил важность обеспечения жителей всем необходимым. При этом политик подчеркнул, что восстановление города должно пройти значительно быстрее, чем восстановление Авдеевки.

Ранее Пушилин рассказал о трудностях в получении жителями Горняка лекарств и продуктов. По его словам, в скором времени в город будут организованы гуманитарные миссии.