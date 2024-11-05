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17:42, 5 ноября 2024Бывший СССР

Путин критически высказался о политике коренизации в СССР

Путин: в СССР в рамках коренизации людей заставляли изучать украинский язык
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин критически высказался о политике коренизации, которая проводилась властями СССР на территории новых регионов современной России и в ходе которой людей заставляли изучать украинский язык. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что после образования СССР власти начали проводить политику, в ходе которой заставляли изучать украинский язык людей, которые на нем никогда не говорили.

«Эта политика коренизации проводилась достаточно агрессивно, настойчиво, повторяю, просто реально заставляли людей изучать украинский язык, людей, которые считали родным своим языком русский», — сказал президент.

Путин заключил, что сейчас не надо повторять ошибок прошлого, и уточнил, что политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной и основанной на потребностях жизни.

Ранее президент России рассказал о русофобской политике Киева. «После госпереворота на Украине, после которого начали подавлять все, что относилось к нашей стране. (...) Стали подавлять все, что связано с нашей культурой, нашим языком», — сказал он.

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