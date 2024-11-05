69-я параллель
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19:14, 5 ноября 202469-я параллель

Путин предложил губернатору Еврейской автономной области возглавить Коми

Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну возглавить Республику Коми. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми», — сказал Путин Гольдштейну.

Глава государства вспомнил, что Гольдштейн работал водителем в Коми с 1990 года.

«Вы пять лет проработали на Дальнем Востоке. Как вы относитесь к предложению вернуться в Коми?» — добавил президент.

Об отставке предыдущего главы республики Владимира Уйбы стало известно сегодня, 5 ноября. Чиновник записал обращение к жителям Коми, в котором сообщил, что Путин поручил ему новый фронт работ, уже на федеральном уровне.

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