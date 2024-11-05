Путин предложил губернатору Еврейской автономной области возглавить Коми

Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну возглавить Республику Коми. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми», — сказал Путин Гольдштейну.

Глава государства вспомнил, что Гольдштейн работал водителем в Коми с 1990 года.

«Вы пять лет проработали на Дальнем Востоке. Как вы относитесь к предложению вернуться в Коми?» — добавил президент.

Об отставке предыдущего главы республики Владимира Уйбы стало известно сегодня, 5 ноября. Чиновник записал обращение к жителям Коми, в котором сообщил, что Путин поручил ему новый фронт работ, уже на федеральном уровне.