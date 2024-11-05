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14:43, 5 ноября 2024Бывший СССР

Путин рассказал о роли России в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Путин: Москва делает все для нормализации отношений между Баку и Ереваном
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Москва делает все необходимое для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот послам, пишет ТАСС.

По его словам, Кремль делает все для сохранения мира в Закавказье, а также для нормализации отношений между Баку и Ереваном. «Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей», — заявил Путин.

Он добавил, что помощь России будет реализовываться в рамках трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном в 2020 году.

Ранее в Армении сообщили, что Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки предстоящего мирного договора. Он установит дипломатические отношения между странами. «Выражу осторожный оптимизм, что в ближайшее время нам удастся достичь согласия вокруг этих одной-двух формулировок, после чего договор будет готов к подписанию», — рассказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

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