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12:13, 5 ноября 2024Россия

Путин впервые проведет заседание Совета по поддержке русского языка

Президент Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент Владимир Путин впервые проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Заседание состоится в формате видеоконференции, отметил представитель Кремля. Глава государства выступит на нем со вступительным словом.

В свою очередь, председатель совета, советник президента Елена Ямпольская доложит о приоритетах деятельности организации.

Указ Путина об учреждении Совета по поддержке русского языка и языков народов России появился 22 августа 2024 года. Вместе с этим глава государства также упразднил совет при президенте по русскому языку, который существовал до этого.

ЖЗЛ
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