Путин высказался о стандартизации учебников по одному предмету

Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по одному предмету — русскому языку. Так об инициативе по стандартизации пособий он высказался на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, он солидарен с экспертами в том, чтобы единые учебники появились не только по русскому, но и по языкам народов России. «Их (учебников) содержание должно быть сбалансированно и взаимосвязано», — подчеркнул российский лидер.

Путин также подчеркнул, что русский язык является одной из фундаментальных ценностей страны, и его поддержка — в числе приоритетов властей страны.

Ранее сообщалось, что во время заседания Совета Путин заявил, что властям нужно выработать подход к работе с не знающими русского языка или плохо владеющими им детьми мигрантов.