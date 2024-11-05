Россиян предупредили о маскирующихся под известные бренды мошенниках

Мошенники маскируют фишинговые ресурсы под сайты финансовых организаций

Россиян предупредили о фишинговых ресурсах, которые мошенники маскируют под сайты финансовых организаций. О мошенничестве с использованием известных брендов рассказали специалисты компании F.A.C.C.T.

Специалисты рассказали, что мошенники ежедневно создают в среднем по четыре фишинговых сайта. По данным компании, за первое полугодие 2024 году количество таких ресурсов выросло почти на 50 процентов. В F.A.C.C.T. подчеркнули, что для привлечения жертв киберпреступники используют также поддельные аккаунты в соцсетях.

Отмечается, что большинство из них злоумышленники используют для кражи данных банковских карт. Кроме того, эти ресурсы используют для хищения данных от личного кабинета клиента финансовой организации.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники прячут вредоносное программное обеспечение в картинках, архивах и файлах с текстами.