Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:14, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о маскирующихся под известные бренды мошенниках

Мошенники маскируют фишинговые ресурсы под сайты финансовых организаций
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nata Bene / Shutterstock / Fotodom

Россиян предупредили о фишинговых ресурсах, которые мошенники маскируют под сайты финансовых организаций. О мошенничестве с использованием известных брендов рассказали специалисты компании F.A.C.C.T.

Специалисты рассказали, что мошенники ежедневно создают в среднем по четыре фишинговых сайта. По данным компании, за первое полугодие 2024 году количество таких ресурсов выросло почти на 50 процентов. В F.A.C.C.T. подчеркнули, что для привлечения жертв киберпреступники используют также поддельные аккаунты в соцсетях.

Отмечается, что большинство из них злоумышленники используют для кражи данных банковских карт. Кроме того, эти ресурсы используют для хищения данных от личного кабинета клиента финансовой организации.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники прячут вредоносное программное обеспечение в картинках, архивах и файлах с текстами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      Трамп высказался о беспорядках своих сторонников после выборов

      Российский подросток уходил от погони на мопеде и сбил инспектора ДПС

      Путин рассказал об отсутствии мата в его семье

      «Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России

      Анна Седокова в откровенном наряде станцевала перед камерой

      На Украине назвали кандидата в президенты США антихристом

      Российский блогер нашел крышку из фольги в бургере из «ВкусВилла»

      Гинекологи предупредили о разном течении климакса у стройных и полных женщин

      В Китае создали напоминающее «Звезду смерти» оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше