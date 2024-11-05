Россиян предупредили о подорожании новогодних елок

Цена на новогодние елки в России вырастут на 10-20 процентов

Цена на новогодние елки в России вырастут на 10-20 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно информации, предоставленной участниками рынка, цена за метр сосен и елей зимой 2023 года составляла в среднем одну тысячу рублей. При этом в зимний период текущего года покупателям придется выложить от 1200 до 1500 рублей за метр.

Отмечается, что высококачественные премиальные пихты, которые выращивают в Европе, поступают в Россию через неофициальные каналы, в основном через Казахстан и другие приграничные государства. По словам владельца одной из крупнейших сети магазинов елок Владислава Пухарева, закупка пихт производится в евро. Он пояснил, что это добавляет необходимость учитывать колебания валютного курса при формировании конечной стоимости для потребителей.

Ранее в городе Красный Холм Тверской области власти установили новогоднюю елку на центральной площади. Из-за несвоевременно возникшего праздничного дерева в российском городе разгорелся скандал.