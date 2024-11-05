Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:32, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о подстерегающей в новогодние праздники опасности

Академик Свитич: на новогодние праздники придется пик заболеваемости ОРВИ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Директор ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», член-корреспондент РАН Оксана Свитич предупредила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасности, которая будет подстерегать россиян в новогодние праздники. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Академик рассказала, что пик заболеваемости ОРВИ в 2022 и 2023 годах приходился на ноябрь-декабрь, однако в этом году он сдвинется на декабрь-январь из-за поздно начавшейся осени.

«То есть вероятность, что пик заболеваемости ОРВИ у нас как раз коснется новогодних праздников, очень велика», — заявила она.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как снизить риск появления похмелья после новогоднего застолья. Доктор порекомендовал выпить 50 граммов оливкового масла перед тем, как употреблять алкоголь, а также закусывать спиртное горячей пищей.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности к переговорам по Украине. Президент России рассказал о предыдущих попытках договориться

      Экономист дал прогноз по периоду высоких ставок по вкладам

      Треш-блогер Олег Монгол показал внешность до начала употребления алкоголя

      Россиянин прописал у себя 17 иностранцев и попал под статью

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на отдыхе

      В России назвали причины произошедшего в зоне СВО перелома

      В ЕС заявили о зависимости политики по Украине от исхода выборов в США

      В Москве аномально потеплеет

      Уехавшая из России Варвара Шмыкова сравнила Берлин и Москву

      Британский суд отложил рассмотрение экстрадиции депутата — защитника УПЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше