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18:07, 5 ноября 2024Путешествия

Россияне назвали города мечты для встречи Нового года

OneTwoTrip: россияне хотят провести новогоднюю ночь в Москве и Дубае
Марина Черняк
Марина Черняк

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россияне назвали города, в которых они хотели бы провести новогоднюю ночь. Списком поделились аналитики онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip, которые проанализировали поисковые запросы на размещение в отелях с 31 декабря по 1 января, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что большинство соотечественников планируют встречать 2025 год на родине. В топ популярных городов для празднования вошли Москва (на нее приходится 17,8 процента поисковых запросов), Санкт-Петербург (12,5 процента), Сочи (10,9 процента), Казань (4 процента) и Адлер (2,6 процента).

В зарубежном списке среди городов мечты для встречи Нового года оказались Дубай (11 процентов), Минск (7,2 процента), Пхукет (5,2 процента), Стамбул (4,7 процента) и Варадеро (3,9 процента).

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В исследовании также говорится, что большинство россиян, которые решили встречать Новый год в отеле, планируют провести ночь без детей. При этом 16,7 процента соотечественников будут праздновать с одним ребенком, а 9,3 процента — с двумя.

Ранее сообщалось, что средний чек на проживание в гостиницах и апартаментах горнолыжных курортов России на новогодних каникулах в 2025 году составляет 16 тысяч рублей в сутки. По данным аналитиков МТС Travel, это на шесть процентов больше, чем в прошлом году.

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