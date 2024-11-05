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09:47, 5 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин удушил знакомого, завернул тело в палас и засыпал его цементной смесью

В ХМАО мужчина задушил знакомого и засыпал его тело цементной смесью на пустыре
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Нефтеюганске сотрудники полиции совместно со следователями раскрыли расправу над жителем Тюмени, совершенную около года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) — Югре.

По данным следствия, все произошло в октябре 2023 года. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник удушил потерпевшего, а затем завернул его тело в палас и вывез на окраину города, где засыпал цементной смесью на пустыре. Уточняется, что преступление было совершено на глазах у двух очевидцев, которых обвиняемый запугивал угрозами в течение года.

Потерпевшего без признаков жизни нашли 31 октября возле гаражного кооператива на окраине Нефтеюганска. По подозрению в расправе был задержан его знакомый — 36-летний местный житель.

Сейчас ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он находится под стражей.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении девушки, обвиняемой в ранении ножом своей матери, которое привело к летальному исходу.

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