Россиянин удушил знакомого, завернул тело в палас и засыпал его цементной смесью

В ХМАО мужчина задушил знакомого и засыпал его тело цементной смесью на пустыре

В Нефтеюганске сотрудники полиции совместно со следователями раскрыли расправу над жителем Тюмени, совершенную около года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) — Югре.

По данным следствия, все произошло в октябре 2023 года. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник удушил потерпевшего, а затем завернул его тело в палас и вывез на окраину города, где засыпал цементной смесью на пустыре. Уточняется, что преступление было совершено на глазах у двух очевидцев, которых обвиняемый запугивал угрозами в течение года.

Потерпевшего без признаков жизни нашли 31 октября возле гаражного кооператива на окраине Нефтеюганска. По подозрению в расправе был задержан его знакомый — 36-летний местный житель.

Сейчас ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он находится под стражей.

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