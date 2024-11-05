В Москве девушка ранила мать ножом и сама обратилась в полицию

СК: в Москве осудят девушку, убившую мать одним ударом ножа

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении девушки, обвиняемой в ранении ножом своей матери, которое привело к летальному исходу, и направили материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Москвичка обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас она находится под стражей.

По версии следствия, все произошло 25 мая. Обвиняемая, находясь в квартире по улице Кастанаевской и испытывая неприязнь к собственной матери, нанесла ей не менее одного удара ножом по телу. В результате нападения женщина не выжила. После случившегося злоумышленница сама обратилась в правоохранительные органы.

Ранее суд в Башкирии взял под стражу 30-летнего местного жителя, напавшего с ножом на полицейских на крыше торгового центра.