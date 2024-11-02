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20:43, 2 ноября 2024Силовые структуры

Напавшего с ножом на полицейских на крыше ТЦ россиянина арестовали

В Башкирии суд взял под стражу местного жителя, напавшего с ножом на полицейских
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

В Башкирии суд взял под стражу 30-летнего жителя, напавшего с ножом на полицейских на крыше торгового центра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Мужчина пробудет под стражей месяц и 15 суток, до 15 декабря. Его обвиняют в преступлении по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти») УК РФ.

По версии следствия, 14 октября мужчина вел себя неадекватно в магазине продуктов в ТЦ, успокоить его прибыли сотрудники полиции. Однако тот забрался по пожарной лестнице на крышу центра и стал там размахивать ножом. В результате он ранил полицейского в руку. Правоохранители произвели предупредительный выстрел, после чего применили табельное оружие и обезвредили нарушителя. После его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался украсть школьницу и открыл огонь по силовикам.

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