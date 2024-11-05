Россиянин выиграл миллионы рублей в лотерею за несколько минут

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею почти девять миллионов рублей

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею почти девять миллионов рублей за несколько минут. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что россиянин приобрел лотерейный билет 2 ноября за считанные минуты до начала розыгрыша. В итоге он стал обладателем суперприза — свыше 8,9 миллиона рублей.

Известно, что волгоградец купил лотерейный билет в мобильном приложении за 50 рублей.

Ранее житель Перми выиграл в лотерею свыше 15,6 миллиона рублей и при этом не угадал ни одного числа в билете. За выигрышем россиянин пока не обратился. Известно лишь, что он приобрел лотерейный билет за 100 рублей в мобильном приложении.