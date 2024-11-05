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11:56, 5 ноября 2024Россия

Россиянка cбила двух пешеходов на переходе, пробуксовала по ним и попала на видео

В Екатеринбурге внедорожник сбил двух пешеходов и подмял их под капот
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге 59-летняя женщина на внедорожнике Volkswagen Touareg cбила двух пешеходов на переходе, подмяла их под капот и пробуксовала по ним. Инцидент попал на видео, ролик опубликовала Госавтоинспекция Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, россиянка, поворачивая налево, не уступила дорогу двум пешеходам, пересекающим перекресток по переходу на разрешающий сигнал светофора, и сбила их.

На кадрах видно как, сбив пешеходов, водитель не заметила их и попыталась поехать дальше. Продолжая газовать, она переехала людей.

В ДТП пострадали 29-летняя девушка и 21-летний молодой человек — с различными переломами их доставили в больницу.

Ранее в Уфе водитель мусоровоза начал заезжать в один из дворов задним ходом и, не заметив пешехода, сбил его и попытался проехать дальше.

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