Россиянин на мусоровозе задавил пешехода и отделался условным сроком

В Уфе задавивший пешехода водитель мусоровоза получил 1,5 года условно

Суд в Уфе назначил 1,5 года лишения свободы условно водителю мусоровоза, который задавил пешехода на бульваре Тухвата Янаби в конце прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, все произошло в начале декабря 2023 года. Мужчина, находясь за рулем мусоровоза, начал заезжать в один из дворов Уфы задним ходом. Не заметив пешехода, подсудимый сбил его и попытался проехать дальше. Через несколько секунд он отъехал вперед и увидел потерпевшего, после чего выбежал из салона и попытался помочь.

Пешехода госпитализировали. Врачи ампутировали ему ногу, но его жизнь спасти не смогли. Уточняется, что подсудимый выплатил 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации супруге потерпевшего.

Ранее суд в Москве приговорил к тому же сроку 70-летнюю пенсионерку, которая подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино.