Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:43, 18 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин на мусоровозе задавил пешехода и отделался условным сроком

В Уфе задавивший пешехода водитель мусоровоза получил 1,5 года условно

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

Суд в Уфе назначил 1,5 года лишения свободы условно водителю мусоровоза, который задавил пешехода на бульваре Тухвата Янаби в конце прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, все произошло в начале декабря 2023 года. Мужчина, находясь за рулем мусоровоза, начал заезжать в один из дворов Уфы задним ходом. Не заметив пешехода, подсудимый сбил его и попытался проехать дальше. Через несколько секунд он отъехал вперед и увидел потерпевшего, после чего выбежал из салона и попытался помочь.

Пешехода госпитализировали. Врачи ампутировали ему ногу, но его жизнь спасти не смогли. Уточняется, что подсудимый выплатил 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации супруге потерпевшего.

Ранее суд в Москве приговорил к тому же сроку 70-летнюю пенсионерку, которая подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Раскрыто праздничное меню москвичей

      Еще одна западная компания решила уйти из России

      Мать спасла жизнь пережившему остановку сердца новорожденному сыну

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      Россия отреагировала на желание Аргентины сотрудничать с НАТО

      Российский режиссер умер в 72 года

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше