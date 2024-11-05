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09:18, 5 ноября 2024Россия

Россиянке залили глаза клеем в салоне красоты

В Пушкино женщине залили глаза клеем при наращивании ресниц
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Женщине в салоне красоты в Пушкино залили глаза клеем при проведении процедуры по наращиванию ресниц. Об этом сообщила «Фонтанка».

По ее информации, клиентка обратилась за помощью к врачам спустя сутки после посещения салона красоты. Она рассказала, что побывала на процедуре по наращиванию ресниц, после чего ей стало плохо. Врачи диагностировали у жительницы Пушкино химический ожог 1 и 2 степени, ее состояние врачи оценили как удовлетворительное.

При этом известно, что в выбранном женщиной салоне нарастить ресницы стоит минимум 2300 рублей. Других данных о ситуации не приводится.

Ранее в Пскове местная жительница заразилась ВИЧ, предположительно, после проведения популярной косметической процедуры — маникюра. В стационар россиянка попала с другим заболеванием, однако обследование также выявило у нее ВИЧ, о котором она не подозревала.

ЖЗЛ
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