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11:44, 5 ноября 2024Силовые структуры

Российские таможенники в грузовике из ЕС обнаружили 110 килограммов наркотиков

Псковские таможенники в грузовике из ЕС обнаружили крупную партию экстази
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Сотрудники Псковской таможни обнаружили в грузовике из Евросоюза (ЕС) 110 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Злоумышленникам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

По данным ведомства, в пункте пропуска Убылинка таможенники при сканировании фуры заметили посторонние предметы, которые были спрятаны в запасных колесах. При досмотре обнаружено 55 свертков с порошкообразным веществом молочного цвета. Экспертиза показала, что содержимым пакетов является наркотическое средство экстази.

Водитель должен был доставить груз в Россию и передать двум сообщникам, которые занимаются распространением. Оперативники установили и задержали всех членов преступной группы.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный российский таможенник получил 9,5 года колонии за взятки.

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