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14:14, 5 ноября 2024Россия

Российские войска ударили по 12 украинским бригадам в Курской области

Минобороны отчиталось об ударе по 12 украинским бригадам в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли удар по 12 украинским бригадам в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, военнослужащие отразили шесть контратак противника и сорвали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Плехово и Леонидово.

ВСУ за сутки потеряли более 200 бойцов, два миномета, четыре боевых бронированных машины и боевую машину пехоты. Два украинских солдата сдались в плен.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что одной из приоритетных целей при вторжении украинских войск в Курскую область был захват атомной электростанции (АЭС). По его словам, Киев считал, что в случае аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется только территория России

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