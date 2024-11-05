В Минобороны назвали одну из главных целей вторжения ВСУ в Курскую область

Кириллов: одна из главных целей вторжения ВСУ в Курскую область — захват АЭС

Одной из приоритетных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) при вторжении в Курскую область была захват атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, чьи слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

«Обращаю внимание, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции», — сказал представитель оборонного ведомства.

По его словам, Киев считал, что в случае аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется только территория России. Кириллов привел отрывок из доклада государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в котором говорится, что южные ветра в первые 12 часов после катастрофы на станции транспортируют радиоактивные выбросы в северном направлении.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что Украина пренебрегает нормами безопасности АЭС и все чаще совершает атаки возле Запорожской и Курской АЭС. «Я вам ответственно говорю, продолжаются провокации», — заявил российский чиновник.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что у Вооруженных сил Украины не было намерений захватывать Курскую атомную электростанцию.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Коренево, за которое велись одни из самых ожесточенных боев, силам ВСУ взять не удалось.