Российский грузчик чудом увернулся от столкновения с автобусом и попал на видео

В петербургском Пушкине грузчик чудом увернулся от столкновения с автобусом

В петербургском городе Пушкин грузчик чудом увернулся от столкновения с автобусом. ДТП попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике видно, как россиянин стоит возле припаркованной фуры. На него несется транспортное средство, мужчина успевает отойти в последний момент.

По информации «Пассажиравтотранса», водитель автобуса не справился с управлением. В момент самой аварии в салоне были пассажиры — никто из граждан не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Калтан — Малиновка. Водитель из-за непогоды не справился с управлением.

Всем пассажирам начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.