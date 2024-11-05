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13:35, 5 ноября 2024Россия

Российский грузчик чудом увернулся от столкновения с автобусом и попал на видео

В петербургском Пушкине грузчик чудом увернулся от столкновения с автобусом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В петербургском городе Пушкин грузчик чудом увернулся от столкновения с автобусом. ДТП попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике видно, как россиянин стоит возле припаркованной фуры. На него несется транспортное средство, мужчина успевает отойти в последний момент.

По информации «Пассажиравтотранса», водитель автобуса не справился с управлением. В момент самой аварии в салоне были пассажиры — никто из граждан не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Калтан — Малиновка. Водитель из-за непогоды не справился с управлением.

Всем пассажирам начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

ЖЗЛ
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