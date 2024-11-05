Российский грузчик чудом увернулся от столкновения с автобусом и попал на видео

В петербургском городе Пушкин грузчик чудом увернулся от столкновения с автобусом. ДТП попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
На представленном видеоролике видно, как россиянин стоит возле припаркованной фуры. На него несется транспортное средство, мужчина успевает отойти в последний момент.
По информации «Пассажиравтотранса», водитель автобуса не справился с управлением. В момент самой аварии в салоне были пассажиры — никто из граждан не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Калтан — Малиновка. Водитель из-за непогоды не справился с управлением.
Всем пассажирам начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.