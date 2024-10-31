Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:48, 31 октября 2024Россия

11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на российской трассе

В Кемеровской области 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: РИА Новости

В Кемеровской области 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Калтан — Малиновка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что водитель общественного транспорта направлялся из Новокузнецка в Малиновку. Мужчина из-за непогоды не справился с управлением.

Пострадавшим начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Правоохранители начали проверку по факту ДТП. Им предстоит установить все обстоятельства инцидента.

До этого стало известно, что в Московской области на трассе М-2 «Крым» автомобиль BMW сгорел после аварии. Тогда в результате случившегося никто не пострадал. Представители Госавтоинспекции организовали проверку.

Еще раньше тройное ДТП с участием шести машин произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». Устроит ли Москву такой вариант?

      Юань потерял позиции в мировой торговле

      Виновному в выселении российских детей из турецкого отеля запросили восемь лет колонии

      В Казахстане одобрили общее использование с Россией телефонного кода

      В Харьковской области заявили о нехватке мест в моргах для бойцов ВСУ

      Зеленский заявил о готовящемся документе с Венгрией об участии Киева в НАТО

      Девушка на год отказалась от мытья головы шампунем и поделилась опытом

      Минсельхоз отреагировал на сообщения о рисках скорого удорожания яиц

      Названы топ-10 резко ставших интересными россиянам городов

      Эндокринолог назвала лучшие продукты для людей старше 50 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше