11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на российской трассе

В Кемеровской области 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

В Кемеровской области 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Калтан — Малиновка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что водитель общественного транспорта направлялся из Новокузнецка в Малиновку. Мужчина из-за непогоды не справился с управлением.

Пострадавшим начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Правоохранители начали проверку по факту ДТП. Им предстоит установить все обстоятельства инцидента.

До этого стало известно, что в Московской области на трассе М-2 «Крым» автомобиль BMW сгорел после аварии. Тогда в результате случившегося никто не пострадал. Представители Госавтоинспекции организовали проверку.

Еще раньше тройное ДТП с участием шести машин произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве.