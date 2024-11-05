Российского экс-депутата приговорили к семи с половиной годам за взятку в миллион рублей

В Архангельской области суд приговорил экс-депутата из Северодвинска за взятку

В Архангельской области суд приговорил к семи с половиной годам лишения свободы бывшего парламентария Совета депутатов Северодвинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину признали виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год осужденный предложил бизнесменам, у которых были муниципальные контракты по содержанию территорий общего пользования и ремонту государственных учреждениях, передать ему взятки в размере 5 процентов от цены контракта или 10 процентов от прибыли. В результате за указанный период бывший депутат получил около миллиона рублей.

Ранее в Красноярске суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата законодательного собрания края и бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова за получение миллиона рублей в виде взятки.