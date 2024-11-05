Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:40, 5 ноября 2024Силовые структуры

Российского экс-депутата приговорили к семи с половиной годам за взятку в миллион рублей

В Архангельской области суд приговорил экс-депутата из Северодвинска за взятку
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Архангельской области суд приговорил к семи с половиной годам лишения свободы бывшего парламентария Совета депутатов Северодвинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину признали виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год осужденный предложил бизнесменам, у которых были муниципальные контракты по содержанию территорий общего пользования и ремонту государственных учреждениях, передать ему взятки в размере 5 процентов от цены контракта или 10 процентов от прибыли. В результате за указанный период бывший депутат получил около миллиона рублей.

Ранее в Красноярске суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата законодательного собрания края и бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова за получение миллиона рублей в виде взятки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      Российского экс-депутата приговорили к семи с половиной годам за взятку в миллион рублей

      В Селидово рассказали о готовности местных жителей взять оружие для борьбы с ВСУ

      В Голливуде отказались от идеи превратить культовый фильм в мюзикл

      Трамп высказался о беспорядках своих сторонников после выборов

      Российский подросток уходил от погони на мопеде и сбил инспектора ДПС

      Путин рассказал об отсутствии мата в его семье

      «Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России

      Анна Седокова в откровенном наряде станцевала перед камерой

      На Украине назвали кандидата в президенты США антихристом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше