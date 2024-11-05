Швеция предоставит Украине корабли береговой охраны и противогазы

Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и 40 тысяч противогазов

Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и пакет гражданской помощи на 9,3 миллиона долларов, состоящий из 40 тысяч противогазов. Об этом написал министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин на своей странице в социальной сети X.

«Мы поддерживаем Украину и будем продолжать это делать. Сегодня я имел большую честь представить новый пакет гражданской помощи, состоящий из 40 тысяч противогазов на сумму 100 миллионов шведских крон, а также морской пакет, состоящий из двух больших кораблей береговой охраны и дополнительного оснащения», — говорится в публикации.

Политик также сообщил, что во время визита на Украину подписал с главой МВД страны Игорем Клименко соглашение об углублении сотрудничества в области гражданской обороны.

Ранее Литва предоставила Украине внедорожники и оборудование для разминирования в рамках «коалиции по разминированию».