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14:09, 5 ноября 2024Бывший СССР

В Литве рассказали о новой предоставленной помощи Украине

Касчюнас: Литва предоставила Украине 230 внедорожников
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Литва предоставила Украине внедорожники и оборудование для разминирования в рамках «коалиции по разминированию». Об этом сообщил министр обороны прибалтийской республики Лауринас Касчюнас.

Литва является одной из главных стран в «коалиции» вместе с Исландией. Они официально передали сотню внедорожников и миноискатели на вчерашней встрече в Киеве.

«Передаваемое в Украину оборудование — это гораздо больше, чем просто набор инструментов. Это символизирует нашу решительную поддержку Украины», — заявил Касчюнас. Он добавил, что это решение является лишь первым шагом и Литва будет продолжать «укреплять военный потенциал Украины».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не позволит жителям Грузии и Молдавии упустить шанс о вступлении в Европейский союз (ЕС). По его словам, эти страны являются частью европейской семьи.

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