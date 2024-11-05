В Литве рассказали о новой предоставленной помощи Украине

Касчюнас: Литва предоставила Украине 230 внедорожников

Литва предоставила Украине внедорожники и оборудование для разминирования в рамках «коалиции по разминированию». Об этом сообщил министр обороны прибалтийской республики Лауринас Касчюнас.

Литва является одной из главных стран в «коалиции» вместе с Исландией. Они официально передали сотню внедорожников и миноискатели на вчерашней встрече в Киеве.

«Передаваемое в Украину оборудование — это гораздо больше, чем просто набор инструментов. Это символизирует нашу решительную поддержку Украины», — заявил Касчюнас. Он добавил, что это решение является лишь первым шагом и Литва будет продолжать «укреплять военный потенциал Украины».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не позволит жителям Грузии и Молдавии упустить шанс о вступлении в Европейский союз (ЕС). По его словам, эти страны являются частью европейской семьи.