В Литве захотели помочь Грузии и Молдавии вступить в ЕС

Науседа: Литва не позволит жителям Грузии и Молдавии упустить шанс вступить в ЕС

Литва не позволит жителям Грузии и Молдавии упустить шанс о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа.

«Очень важно не бросать жителей Грузии и Молдовы. Мы не можем позволить ускользнуть их мечте о вступлении в Европейский союз», — заявил глава Литвы. Он добавил, что эти две страны принадлежат к европейской семье.

Науседа призвал оказывать поддержку гражданским обществам Грузии и Молдавии в этом вопросе.

Ранее Науседа рассказал, что не видит европейского будущем Грузии в политике правящей партии «Грузинская мечта». Он добавил, что победа на парламентских выборах 26 октября «Грузинской мечты» означает отдаление от европейского сообщества.