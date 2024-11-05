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13:36, 5 ноября 2024Силовые структуры

Силовики задержали двоих россиян за обман пенсионерки на 11 миллионов рублей

В Москве пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам 11 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве силовики задержали двоих мошенников за обман пенсионерки на 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 77-летняя местная жительница обратилась в отдел полиции с заявлением. Она рассказала, что работает в одном из вузов и ей на телефон пришло сообщение от руководителя, в котором он сообщил об утечке данных сотрудников. Так же с ней должны были связаться сотрудники силовых структур и финансовой организации.

После этого ей позвонили неизвестные, которые сообщили о попытках противоправных действий с ее недвижимостью и сбережениями. Для сохранения имущества необходимо все продать, а деньги перевести на безопасный счет. Таким образом, она в течение месяца перевела им накопления порядка 800 тысяч рублей и сумму после продажи квартиры. Общий ущерб составил более 11 миллионов рублей.

Оперативники задержали двоих подозреваемых, ими оказались 23-летние приезжие из Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка доверилась мошенникам и продала четыре квартиры.

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