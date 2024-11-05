США отправили Польше танки Abrams новейшей версии

Defence24: США отправили в Польшу танки Abrams новейшей версии M1A2SEPv3

США отправили в Польшу танки Abrams новейшей версии M1A2SEPv3. Об это сообщает Defence24.

«В Польшу направляется еще одна партия танков Abrams для польской армии. На этот раз речь идет о машинах последней версии M1A2SEPv3», — говорится в материале.

Отмечается, что производитель военной техники — концерн GDLS (General Dynamics Land Systems) — уже отправил танки, но «из соображений безопасности» не указал их количество и название судна, которым они плывут, а также сроки его отплытия и захода в один из портов Польши.

По информации издания, танки будут в Польше уже через несколько недель. Изначально техника должна была быть доставлена в страну в начале 2025 года, однако это произойдет раньше, чем планировалось. Заказ рассчитан на 250 танков, а также вспомогательное оборудование, такое как машины технического обслуживания и мостоукладчики.

Ранее издание The Telegraph писало, что Польша начала кампанию по перевооружению с целью создать крупнейшую армию в Европе для противостояния России. По данным издания, Варшава планирует потратить 4 процента ВВП на оборону, что превышает такие расходы среди других стран НАТО в два раза. Страна также собирается закупить 1000 южнокорейских основных боевых танков K2 и 250 американских танков Abrams M1A2SEPv3. В этом случае Польша станет обладателем крупнейших в Европе танковых дивизий.