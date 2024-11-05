Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:37, 5 ноября 2024Мир

США отправили Польше танки Abrams новейшей версии

Defence24: США отправили в Польшу танки Abrams новейшей версии M1A2SEPv3
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

США отправили в Польшу танки Abrams новейшей версии M1A2SEPv3. Об это сообщает Defence24.

«В Польшу направляется еще одна партия танков Abrams для польской армии. На этот раз речь идет о машинах последней версии M1A2SEPv3», — говорится в материале.

Отмечается, что производитель военной техники — концерн GDLS (General Dynamics Land Systems) — уже отправил танки, но «из соображений безопасности» не указал их количество и название судна, которым они плывут, а также сроки его отплытия и захода в один из портов Польши.

По информации издания, танки будут в Польше уже через несколько недель. Изначально техника должна была быть доставлена в страну в начале 2025 года, однако это произойдет раньше, чем планировалось. Заказ рассчитан на 250 танков, а также вспомогательное оборудование, такое как машины технического обслуживания и мостоукладчики.

Ранее издание The Telegraph писало, что Польша начала кампанию по перевооружению с целью создать крупнейшую армию в Европе для противостояния России. По данным издания, Варшава планирует потратить 4 процента ВВП на оборону, что превышает такие расходы среди других стран НАТО в два раза. Страна также собирается закупить 1000 южнокорейских основных боевых танков K2 и 250 американских танков Abrams M1A2SEPv3. В этом случае Польша станет обладателем крупнейших в Европе танковых дивизий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет интересно». Трамп заявил, что может проиграть на выборах президента США

      Россиянина задержали за махинации с сим-картами и доступом к «Госуслугам»

      Российские войска ударили по 12 украинским бригадам в Курской области

      Путин назвал ошибочным курс Запада на эскалацию украинского кризиса

      В Польше заявили об опасности для страны из-за ссоры с Россией

      В России рассказали о снятых в павильоне кадрах «Аполлона-11»

      Путин пожелал Белоруссии успешных президентских выборов

      Глава еще одного российского региона объявил об отставке

      В Литве рассказали о новой предоставленной помощи Украине

      Стало известно о продвижении ВС России у Купянска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше