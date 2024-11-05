Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:26, 5 ноября 2024Россия

Стало известно о смерти выселяемой из квартиры с 12-летним пасынком жены бойца СВО

Ura.ru сообщило о смерти выселяемой из квартиры жены бойца СВО Молчановой
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Екатеринбурге сообщили о смерти Анны Молчановой, которую вместе с 12-летним пасынком выселяли из единственного жилья, пока ее муж и отец мальчика находится на специальной военной операции (СВО). О произошедшем рассказала дочь россиянки в беседе с Ura.ru.

По информации агентства, супруга российского бойца взяла квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019 году у женщины возникли финансовые трудности, она просрочила платежи. В 2020 году банк обратился в суд, а в 2021 году выставил жилплощадь на торги. Новый собственник появился в 2022 году, потребовав освободить помещение.

Как пишет издание, о ситуации, в которой оказалась Молчанова, узнал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября россиянка рассказала Ura.ru, что администрации города удалось договориться с застройщиком «Правобережный» о выкупе квартиры у нового владельца, и скоро женщину должны пригласить на подписание документов.

Однако некоторое время назад Молчанову госпитализировали в одну из городских больниц. По словам ее дочери, состояние женщины ухудшалось с каждым днем. «Мама так и не дождалась момента, когда документы от этой квартиры окажутся в ее руках. Надеюсь, что квартиру передадут отчиму, ведь у него от первого брака есть 12-летний сын», — сообщила собеседница агентства. Причину смерти матери она не уточнила.

Ранее стало известно об одновременной смерти бойца СВО, его матери и бабушки. Россияне стали жертвами взрыва в пятиэтажке в Черкесске, произошедшего 31 октября.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США стартовали 60-е выборы президента. Какие шансы на победу у Трампа и Харрис?

      Прибыль крупнейшей нефтедобывающей компании мира рухнула

      Жителей ряда регионов России предупредили о сильных штормах и селях

      Российская боксерша отреагировала на разоблачительный отчет о Хелиф

      Суд отклонил иск москвича о взыскании выигрыша в лотерее

      Cозвонившийся с Путиным россиянин увидел летящую ракету

      Пьяный россиянин угрожал росгвардейцам катаной и пойдет под суд

      В России захотели пересмотреть сумму выплат военным в зависимости от тяжести ранений

      Малые ядерные реакторы оказались полезны в борьбе с потеплением

      Живущий в США комик пожаловался на дороговизну одного вида услуг в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше