Стало известно о смерти выселяемой из квартиры с 12-летним пасынком жены бойца СВО

Ura.ru сообщило о смерти выселяемой из квартиры жены бойца СВО Молчановой

В Екатеринбурге сообщили о смерти Анны Молчановой, которую вместе с 12-летним пасынком выселяли из единственного жилья, пока ее муж и отец мальчика находится на специальной военной операции (СВО). О произошедшем рассказала дочь россиянки в беседе с Ura.ru.

По информации агентства, супруга российского бойца взяла квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019 году у женщины возникли финансовые трудности, она просрочила платежи. В 2020 году банк обратился в суд, а в 2021 году выставил жилплощадь на торги. Новый собственник появился в 2022 году, потребовав освободить помещение.

Как пишет издание, о ситуации, в которой оказалась Молчанова, узнал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября россиянка рассказала Ura.ru, что администрации города удалось договориться с застройщиком «Правобережный» о выкупе квартиры у нового владельца, и скоро женщину должны пригласить на подписание документов.

Однако некоторое время назад Молчанову госпитализировали в одну из городских больниц. По словам ее дочери, состояние женщины ухудшалось с каждым днем. «Мама так и не дождалась момента, когда документы от этой квартиры окажутся в ее руках. Надеюсь, что квартиру передадут отчиму, ведь у него от первого брака есть 12-летний сын», — сообщила собеседница агентства. Причину смерти матери она не уточнила.

Ранее стало известно об одновременной смерти бойца СВО, его матери и бабушки. Россияне стали жертвами взрыва в пятиэтажке в Черкесске, произошедшего 31 октября.