Стилист Рогов призвал искать одну модную вещь в секонд-хендах

Стилист Александр Рогов призвал искать в секонд-хендах модные меховые воротники

Российский стилист Александр Рогов призвал искать одну модную вещь в секонд-хендах. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, текущей осенью и грядущей зимой в тренде будут меховые воротники, или горжетки. «Носите их поверх пальто, жакетов, кардиганов или кожаных тренчей, а еще, если позволяет длина, завязывайте как шарф», — указал он способ применения изделий.

При этом специалист отметил, что найти данный предмет гардероба можно в локальных винтажных магазинах и магазинах поношенной одежды, а также на интернет-платформах для объявлений.

В октябре Александр Рогов также назвал необходимую модную вещь в женском гардеробе.