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13:48, 29 октября 2024Ценности

Стилист Рогов назвал необходимую модную вещь в женском гардеробе

Стилист Александр Рогов назвал пушистую белую шубу необходимой в гардеробе

Фото: Roy Rochlin / Getty Images)

Российский стилист Александр Рогов назвал необходимую модную вещь в женском гардеробе. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, в настоящее время в тренде оказались пушистые белые шубы. Он проиллюстрировал свои слова снимками девушек, которые сочетали подобные изделия длины макси и миди с кроссовками и джинсами, брюками и остроносыми туфлями, а также объемными дутыми сапогами и сапогами-чулками.

«Абсолютный must have сезона», — указал в подписи автор публикации.

Ранее в октябре российская стилистка Ольга Заречная назвала модную замену мужскому пуховику.

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      Алина Гостева
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