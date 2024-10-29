Стилист Рогов назвал необходимую модную вещь в женском гардеробе

Стилист Александр Рогов назвал пушистую белую шубу необходимой в гардеробе

Российский стилист Александр Рогов назвал необходимую модную вещь в женском гардеробе. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, в настоящее время в тренде оказались пушистые белые шубы. Он проиллюстрировал свои слова снимками девушек, которые сочетали подобные изделия длины макси и миди с кроссовками и джинсами, брюками и остроносыми туфлями, а также объемными дутыми сапогами и сапогами-чулками.

«Абсолютный must have сезона», — указал в подписи автор публикации.

Ранее в октябре российская стилистка Ольга Заречная назвала модную замену мужскому пуховику.