Российский блогер Олег Монгол показал внешность до начала употребления алкоголя

Российский треш-блогер Олег Монгол показал внешность до начала употребления алкоголя. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летний мужчина, публикующий контент о маргинальном образе жизни, продемонстрировал портретное фото. Он позировал в красном свитере с абстрактным узором и уложенными на одну сторону волосами. При этом лицо приятеля блогерши, известной как Иришка Чики-Пики, не выглядело отекшим и не имело морщин.

В подписи блогер указал, что данный кадр был сделан до того, как он стал злоупотреблять спиртным.

В октябре популярный в России блогер из Донецка Александр Зубарев сделал пересадку волос и показал внешность до и после процедуры.