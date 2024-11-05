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17:16, 5 ноября 2024Ценности

Треш-блогер Олег Монгол показал внешность до начала употребления алкоголя

Российский блогер Олег Монгол показал внешность до начала употребления алкоголя
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Олег Монгол

Олег Монгол. Фото: @oleg_mongol

Российский треш-блогер Олег Монгол показал внешность до начала употребления алкоголя. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летний мужчина, публикующий контент о маргинальном образе жизни, продемонстрировал портретное фото. Он позировал в красном свитере с абстрактным узором и уложенными на одну сторону волосами. При этом лицо приятеля блогерши, известной как Иришка Чики-Пики, не выглядело отекшим и не имело морщин.

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В подписи блогер указал, что данный кадр был сделан до того, как он стал злоупотреблять спиртным.

В октябре популярный в России блогер из Донецка Александр Зубарев сделал пересадку волос и показал внешность до и после процедуры.

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