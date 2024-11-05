Турция списала бывшей республике СССР долги на миллионы долларов

Президент Жапаров: Турция списала Киргизии внешний долг более чем на $62 млн

Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Об этом сообщил президент бывшей республики СССР Садыр Жапаров, его цитирует РИА Новости.

По итогам переговоров с турецким президентом Жапаров также заявил о планах увеличить товарооборот между странами до пяти миллиардов долларов в год. Годом ранее объем экспортно-импортных операций между Киргизией и Турцией составил 1,34 миллиарда долларов.

Увеличить товарооборот можно, упростив правила торговли. В пример Жапаров привел введение турецкой стороной льготных таможенных тарифов на некоторые виды киргизских товаров.

«Прошу рассмотреть возможность введения льготных таможенных тарифов для категорий товаров, которые составляют нашу экспортную основу», — заявил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Бишкек в понедельник, 4 ноября для встречи с лидером Киргизии и проведения шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств. Также он собирается принять участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) 6 ноября.