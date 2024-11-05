Убытки от нелегального бизнеса в России оценили

ТПП: половина предпринимателей сталкивается с нелегальным бизнесом в своей сфере

Почти половина предпринимателей сталкивается с нелегальным бизнесом в своей сфере. Убытки от него оценили по итогам опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) «Бизнес-барометр страны», сообщает газета «Ведомости».

Среди тех, кто обратил внимание на нелегальный бизнес, меньше половины (40 процентов) оценивают теневой сегмент в 10 процентов. Каждый третий (36 процентов) считает, что нелегальный сектор занимает четверть рынка. Еще 17 процентов оценивают его долю в половину. Порядка 7 процентов характеризует положение теневого бизнеса как доминирующее.

Главными признаками теневого бизнеса участники в опросе назвали отсутствие регистрации, неуплату налогов, отказ от получения разрешений и серые зарплаты. Нелегальный бизнес мешает развитию их компаний. Почти половина считают это влияние значительным, а почти четверть (27 процентов) назвали упущенную выгоду «огромной». Только 13 процентам респондентов нелегальный бизнес «абсолютно не мешает».

По данным Росстата, в 2022 году размер ненаблюдаемой экономики страны составил 11,4 процента ВВП. Годом ранее его величина составляла 10,4 процента, а в 2020-м — 11,7 процента. К сектору ведомство относит индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, самозанятых и тех, кто производит продукцию для самостоятельной продажи (фермеров, рыбаков и охотников). Общую долю неформальной занятости в экономике ведомство в II квартале 2024 года оценило в 19,8 процента — порядка 14,5 миллиона человек.

В «Опоре России» выступили против появления реестра работодателей, у которых были выявлены случаи нелегальной занятости. По мнению «Опоры», согласно текущей редакции документа в реестр потенциально могут попасть предприятия, не связанные с нелегальной занятостью, что окажет негативное влияние на репутацию бизнеса. Так, в перечень рискуют попасть компании за отсутствие в трудовом договоре подписи сотрудника или сведений об условиях труда.

