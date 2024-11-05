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17:06, 5 ноября 2024Культура

Уехавшая из России Варвара Шмыкова сравнила Берлин и Москву

Покинувшая Россию Варвара Шмыкова заявила, что Берлин и Москва одинаково безумны
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Варвара Шмыкова, которая покинула Россию из-за специальной военной операции (СВО) и сейчас проживает в Германии, сравнила столицы двух стран. Об этом она рассказала на шоу «Культурная разница» также уехавшего из страны комика Руслана Белого (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

По словам звезды сериала «Чики», к жизни в Германии пришлось привыкать, особенно к темпу и тому, что после 16 часов все закрывается.

«Я приняла правила жизни в Берлине, хоть он и похож по безумию на Москву, но темп все равно различается, надо успевать все до 16 часов. Помогает, что сын уже знает немецкий, ходит на кастинги. В отличие от меня, мне пока найти работу сложнее», — отметила Шмыкова.

Ранее сообщалось, что Шмыкова поругалась с семьей из-за взглядов на специальную военную операцию.

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