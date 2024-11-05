Украине предрекли прекращение помощи со стороны ЕС в случае победы Трампа

Филиппо: при победе Трампа ЕС продолжит поддерживать Украину лишь на словах

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать Украину, но только на словах. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в реальности у Евросоюза не будет возможности поддерживать украинскую сторону. «ЕС больше ничего не сделает. ЕС, Франция не смогут поддерживать Украину, у них не будет возможностей и желания», — отметил он.

Политик также подчеркнул, что НАТО на 70 процентов финансируют Соединенные Штаты. «Если к власти придет Трамп, будет намного меньше поддержки Украины, а то и вовсе ее не будет», — сказал политик.

Ранее бывший глава ЦРУ и экс-министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что США вне зависимости от того, кто станет президентом, сократят оказание Украине военной помощи. Он уточнил, что Конгресс США по-прежнему будет поддерживать оказание Киеву помощи в вопросах «продажи вооружений» и «некоторой поддержки в восстановлении» страны.