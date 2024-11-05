Украинец напал с ножом на читавших его мысли знакомых

Житель Харькова напал с ножом на знакомых, якобы читавших его мысли

В Харькове 27-летний местный житель напал с ножом на своих знакомых из-за того, что один из них якобы читал его мысли без согласия. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в парке. Мужчина выхватил нож и нанес удары своему знакомому в лицо, висок, кисть и бедро. Дебошира попытался успокоить одноклассник, однако был ранен в шею.

Полиция начала поиск агрессивного мужчины по горячим следам и уже спустя три часа приехала к нему домой. К тому моменту подозреваемый гонялся с топором за матерью, женщине удалось спастись. Увидев стражей порядка, возмутитель спокойствия забаррикадировался в квартире, угрожая устроить взрыв газа.

Для задержания нарушителя было вызвано спецподразделение. В это время подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, однако раны оказались не тяжелыми. Его госпитализировали и поместили под охрану. Во время допроса мужчина признался, что проявил агрессию из-за того, что приятель читал его мысли без разрешения.

Ранее житель Донецка напал с ножом на прохожих, его задержали прибывшие на место полицейские. От действий злоумышленника пострадали три человека.